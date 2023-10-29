وزارة العمل: تجربة لخفض مستويات الأتربة و"الوطأة الحرارية" بشركة بالأسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، زيارة لشركة ليسيكو بمدينة برج العرب، وذلك لتقييم تجربة جديدة مقترحة من الادارة العامة للصحة المهنية لخفض مستويات الاتربة والوطأة الحرارية، وذلك بعد دراسة لمسببات وجود حالات من التحجر الرئوي بين العاملين وبدأت التجربة بأحد الاقسام، في إطار الجهود المبذولة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوي المنشآت للوصول الي بيئة عمل آمنة تحافظ علي العنصر البشري والمادي وايمانًا بضرورة التعاون مع اطراف العمل في تحقيق ذلك الهدف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن يتم الحفاظ فيه على العاملين والمنشآت وحمايتهم من المخاطر المختلفة الموجودة في بيئة العمل والتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع في تطبيق إشتراطات السلامة واساليبها.

مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، في تقريرٍ للوزارة، أن الزيارة جرى تنظيمها لتقييم مدي فعالية التجربة الجديدة لبدء التعميم في باقي الاقسام، وذلك اضافة الي تقييم شامل للمنشأة من كافة نواحي السلامة والصحة المهنية، والذي لاقي الاستحسان من ادارة الشركة وذلك في سبيل الوصول الي المستوي الذي يضمن تحقيق اهداف العمل اللائق، كما جرى خلال الزيارة التعاون بين ادارتي الصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية حيث قامت المهندسة غادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،والدكتور يوحنا الخراط مدير عام الادارة العامة للصحة المهنية بزيارة اقسام المنشأة للتقييم، في حين قام الكيميائي محمد حسن الباحث بالادارة العامة لتأمين بيئة العمل باجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمنشأة ومن ثم الاجتماع لتقييم الملاحظات والتي قامت المنشأة بوضعها في الاعتبار تمهيدًا لوضع الخطة اللازمة للتحسين المستمر وهو ما يشجع في حالة نجاح التجربة علي تعميمها في الانشطة الصناعية المماثلة.