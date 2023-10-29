وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين فى الغربية

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية، ندوة للتوعية حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمراة وتأمين بيئه العمل، وذلك بشركة فودبيور لإدارة المطاعم، تناولت أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة، وشرح أنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية للتوعية بأهمية المساواة بين الجنسين فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والاتفاقيات الدولية فيما يخص العاملين بمختلف المنشآت، يما يعزز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة الغربية

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية، في تقريرٍ لوزارة العمل، أن الندوة التوعوية ألقتها الدكتورة أمل وريدة، مسئول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل بالمديرية، عن أهداف الوحدة، حيث تهدف الوحدة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلًا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء، كما تستهدف عددًا من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وأسهمت في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها، بالإضافة إلى أنه تتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازٍ للوحدة المركزية، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف، وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة منها تنفيذ ورش عمل وندوات توعية على مستوى المحافظات.