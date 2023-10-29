"عمل الإسكندرية" تستقبل وزير الشباب والرياضة فى وحدة تدريب متنقلة بالمحافظة

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية استقبلت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك أثناء زيارته للمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، وتنظيم جولة تفقدية لبرامج التدريب المهني المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها للمدينة الشبابية، تنفيذًا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الاكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل والتعاون مع كل الجهات المعنية، لتوفير الدعم والمساندة للشباب في المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة او متوسطة.

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

وأكد محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، خلال اللقاء مع وزير الشباب والرياضة أن وزارة العمل تسعي لتأهيل الشباب من الجنسين وتشجيع الشباب علي التدريب بالمهن المختلفة لاكسابهم الخبرة وتأهيلهم لسوق العمل، حيث أثنى الوزير بدوره على الجهد المتميز الذى تقوم به الوزارة لتاهيل الشباب لسوق العمل، وأكد فتح جميع المقرات لاستضافة الوحدة المتنقلة خلال فترات التدريب، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى البدء بالدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة عقب نقل الوحدة الأسبوع الماضى مباشرة ومدتها 3 أسابيع بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة وذلك بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات وتم اختيارهم من قبل الادارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية، وأن الوحدة المتنقلة ستتواجد بمنطقة أبوقير لمدة 3 أشهر وطبقًا لاحتياجات المنطقة مجانًا لتوفير الحياة الكريمة لهم، كما ستتم متابعة المتدربين باستمرار، وأن أوئل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون علي شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم، وأيضًا سوف توفر لهم المديرية فرص عمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.