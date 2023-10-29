وزارة العمل: ختام برنامج تدريب مجانى لشباب الأقصر على مهن الفندقة الشاملة

أعلنت وزارة العمل عن ختام البرنامج التدريبي المجاني الذي نفذته مديرية العمل بمحافظة الأقصر على مهن الفندقة الشاملة لـ16 متدربا ومتدربة، وذلك بمنتجع وفندق هيلتون الأقصر تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك بهدف تأهيل شباب المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

مديرية العمل بمحافظة الأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقرير للوزارة، الانتهاء من البرنامج التدريبي المشترك وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، موجهًا خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الختام، رسالة للشباب حثهم فيها علي تكملة مسيرة التدريب بالبحث عن الوظائف الملائمة لهم وفقًا لما تلقوه من تدريب مهني، وأن وزارة العمل متمثلة في مديرية عمل الأقصر معهم جنبًا إلى جنب حتي يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التشغيل، وحضر الفعاليات فلوريان جرول، مدير الفندق، ومجدى محرم، مدير الموارد البشرية بالفندق، وطارق جاد، مسئول التعيينات بالفندق، وأيضًا مدربو الفندقة الشاملة، ونجوى محمد، مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية.

وكانت قد قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفي العمل، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من أجل توفير مناخ عمل آمن.