الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ادعية مستحبة عند نزول المطر

المطر
المطر

يبحث العديد من المواطنين عن ادعية خاصة بالأمطار اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة اليوم على أغلب محافظات مصر وتنشر الدستور أبرز أدعية المطر.

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ادعية مستحبة عند نزول المطر 
 

-“اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا،  اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا  تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك،  اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”.

-اللهم إسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار.
-اللهم إسقينا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار.
-اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، وإجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.
-اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.
-اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
-سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.  

-اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.
الدعاء بعد نزول المطر
مُطرنا بفضل الله ورحمته

-اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها،
وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان صحفي لها منذ دقائق أكدت من خلاله أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق.

وأضافت في بيانها: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق. 

وأشارت إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة  مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء  تكون رعدية أحيانا.

كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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