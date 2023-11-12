الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

شهدت محافظات مصر خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وتغيرا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وأبرز الظواهر هى تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس اليوم وسيكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أماكن تساقط الأمطار في مصر خلال الأسبوع الجاري وحالة الطقس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر خلال الساعات المقبلة.

قالت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن اليوم الأحد هيستمر تأثير المنخفض الجوي، وحدوث حالة من التقلبات الجوية، من حيث تساقط الأمطار الرعدية ومتفاوتة الشدة من محافظة لأخرى، وقد تعزر الأمطار في بعض المحافظات منها الوجه البحري وبعض الأماكن من القاهرة الكبرى، وشمال وسط الصعيد، وستمتد الأمطار إلى بعض المناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال وسط سيناء.

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة

وأضافت منار غانم أن هناك استمرارية في انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم وأجواء مائلة للحرارة في فترة النهار، مائلة للبرودة في فترة الليل، وأكدت على أن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، يصاحبها نشاط رياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين 13 نوفمبر: 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى  23 درجة

وفي سياق متصل، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن آخر تحديث لخرائط حالة الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.

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