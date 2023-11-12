الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استقرار فى حالة الطقس بالبحر الأحمر.. وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

حالة الطقس بالغردقة
حالة الطقس بالغردقة

تشهد مدن البحر الأحمر المختلفة حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق من المحافظة، بجانب تحسن حالة الطقس بمدينة الغردقة واستقرار حالة الطقس في معظم الأنحاء.

مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من سحب مياه الأمطار بمدينة الشلاتين واستمرار حالة الطوارئ

في السياق ذاته، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بمدينة الشلاتين، والتى تعرضت لأمطار متوسطة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث تم على الفور انتقال فرق الأزمات والطوارئ، وفرق التشغيل والصيانة وفرق الصرف الصحى لمواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمه وتمت إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين.

فيما تواصل شركة مياه البحر الأحمر إعلانها حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات تقلبات الطقس المفاجئ، وتتلقى الشركة بلاغات المواطنين الواردة طوال الـ24  ساعة من خلال خدمة الخط الساخن.

موانئ البحر الأحمر: استقرار في حركة الملاحة ولم نتأثر بحالة الطقس

من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الاحمر، إن موانئ الهيئة لم تتأثر بحالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، مؤكدًا أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات للعمل، لافتًا الي أنه في حال حدوث تغيرات سيتم التعامل الفوري معها.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن العمل على أرصفة موانئ الهيئة مستمر دون توقف، مشيرًا إلى أنه هناك تعليمات من رئيس هيئة الموانئ بالتعامل الفوري وأخذ الحيطة والحذر للحفاظ علي سلامة العاملين والممتلكات، وأن سلامة العاملين تأتي في مقدمه اهتمامات الهيئة، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد لمواجهة اي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس مع استمرار حركة ونشاط الرياح.

حالة الطقس بالغردقة
حالة الطقس بالغردقة
حالة الطقس بالغردقة
حالة الطقس بالغردقة
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