أماكن تساقط الأمطار في مصر خلال الأسبوع الجاري وحالة الطقس

شهدت بعض المناطق في مصر، اليوم السبت، تساقط الأمطار حيث شارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق سقوط الأمطار في أماكن متفرقة حيث يتساءل الكثير من المواطنين، هل ستشهد الأيام القادمة تساقط الأمطار وأيه الأماكن التي ستشهد ذلك؟

أماكن تساقط الأمطار

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، خلال الأسبوع الجاري حيث أشارت إلى أن غدا الأحد ستشهد مناطق شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، تساقط الأمطار على فترات متقطعة حيث أنها تكون أمطار متوسطة وقد تكون القضية في بعض الأحيان.

كما تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وتمتد إلى عدة مناطق في شمال الوجه البحري، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وتكون خفيفة ورعدية في بعض الأحيان وفي فترات متقطعة.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

أما يوم الإثنين الموافق 13 من شهر نوفمبر الجاري فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري وقد تكون أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.

أما خلال يوم الثلاثاء فتتوقع الهيئة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وسط سيناء وتكون خفيفة في جنوب الوجه البحري وتكون متقطعة كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

أما يوم الأربعاء المقبل فمن المتوقع أن يشهد هذا اليوم أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الواجهه البحري وتكون متقطعة أما نشاط الرياح فيكون فقط على مناطق من جنوب سيناء.

حالة طقس غدًا الأحد

و من المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلة للحرارة بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما في ساعات الليل فتكون الأجواء لطيفة مائلة للبرودة في آخر ساعات الليل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد فتكون الأجواء لطيفة.