منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر قناة صدى البلد، إن الجمهورية شهدت سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة، خاصة محافظات الدلتا، وهو أمر متوقع، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأضافت غانم، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة على محافظات شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى الليلة.

وتابعت أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد هطول أمطار، وأن محافظات شمال ووسط الصعيد هي المعرضة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية، محذرة من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، موضحة أن الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة هي 25 درجة مئوية، والصغرى هي 16 درجة مئوية.

ونصحت غانم، المواطنين بارتداء ملابس دافئة وتجنب التعرض للبرد والرطوبة، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، كما دعتهم إلى متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس من خلال الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أو الاتصال بالرقم المجاني 121.