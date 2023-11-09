الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاهرة 28 درجة.. حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 30 درجة

 

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مع شبورة صباحًا.. انخفاض فى درجات الحرارة وفرص أمطار خفيفة غدًا

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023 وفقًا لخريطة التنبؤات الجوية التي صدرت اليوم الخميس كما يلي:

درجات الحرارة اليوم الخميس 9 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة 

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى  22 درجة.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 10 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة السبت المقبل 11 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة الأحد 12 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  23 درجة.

درجات الحرارة الإثنين 13 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  23 درجة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى

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