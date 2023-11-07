الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع شبورة صباحًا.. انخفاض فى درجات الحرارة وفرص أمطار خفيفة غدًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد

 

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الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء كالتالي: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

درجات الحرارة درجات الحرارة غدا الأربعاء أمطار خفيفة الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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