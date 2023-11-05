الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

 

txt

الأرصاد: أجواء حارة وشبورة كثيفة وسقوط أمطار ببعض المناطق (فيديو)

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

وكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد. نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، على معظم محافظات الجمهورية".

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم متوقع أن تكون 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض، حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فترتفع نسب الرطوبة في الجو.

وتابعت أن الأجواء خلال فترة النهار أجواء خريفية حارة على معظم المناطق الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخولنا فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية أمطار رعدية

مواد متعلقة

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 درجة

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان