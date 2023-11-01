الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومدينتى حلايب وشلاتين، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة على مناطق متفرقة ومتوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم 1 نوفمبر وفرص سقوط الأمطار



طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

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خرائط الظواهر الجوية والأمطارالمتوقعة حتى السبت

درجات الحرارة


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

 القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، 

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، 

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19،

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20،

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، 

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23.

 

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