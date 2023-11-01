الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم 1 نوفمبر وفرص سقوط الأمطار

الأمطار
الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس،اليوم الأربعاء، متوقعة أن يكون مائلا للحرارة في ساعات النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية والأجواء في جنوب الصعيد تكون حارة في النهار بينما تكون الأجواء لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم  الأربعاء حيث تكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة فهي لا تؤثر على الأنشطة اليومية للمواطنين والمواطنين.

كما توقعت استمرار تكون الشبورة المائية صباحًا وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة لذا فيتعين على السائقين توخي الحذر في الصباح على هذه الطرق.

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درجات الحرارة المتوقعة وحالة طقس غدا 

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 22 الإسكندرية: العظمى 27 الصغرى 20 مرسى مطروح: العظمى 26 الصغرى 19 بنها: العظمى 30 الصغرى 22 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 31 الصغرى 22 دمنهور: العظمى 30 الصغرى 22 السلوم: العظمى 25 الصغرى 18 العلمين: العظمى 27 الصغرى 20 سيوة: العظمى 30 الصغرى 17 الزقازيق: العظمى 31 الصغرى 23 المنصورة: العظمى 29 الصغرى 22 دمنهور: العظمى 30 الصغرى 22 شبين الكوم: العظمى 30 الصغرى 22 طنطا: العظمى 29 الصغرى 22 دمياط: العظمى 28 الصغرى 23 بورسعيد: العظمى 29 الصغرى 24 الإسماعيلية العظمى:31 الصغرى 23 السويس: العظمى 30 الصغرى 22 العريش: العظمى 30 الصغرى 22 رفح: العظمى 29 الصغرى 20 رأس سدر: العظمى 23 سانت كاترين: العظمى 26 الصغرى 13 الطور: العظمى 30 الصغرى 22 طابا: العظمى 30 الصغرى 22 شرم الشيخ: العظمى 23 الفيوم: العظمى 30 الصغرى 22 بني سويف العظمى 31 الصغرى 21 المنيا: العظمى 31 الصغرى 20 أسيوط: العظمى 32 الصغرى 19 سوهاج: العظمى 33 الصغرى 20 قنا: العظمى 35 الصغرى 22 الأقصر: العظمى 23 أسوان: العظمى 35 الصغرى 22 أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24 الغردقة: العظمى 31 الصغرى 23.

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