الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة وعلى المواطنين اتباع النشرات الجوية

أمطار
أمطار

قالت د.منار غانم، عضو المكتب الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية ونطاق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثلاثاء والأربعاء ومع حلول يوم الخميس سيعود الطقس إلى معدله الطبيعي.

أمطار متوسطة 

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن غدًا الثلاثاء سيكون هناك أمطار متوسطة على المدن الشمالية الساحلية ومتوسطة على القاهرة الكبرى ومدن الصعيد، بينما ستزداد حدة الأمطار يوم الأربع، مشيرة أن درحة الحرارة ستظل في معدلاتها الطبيعية.

أضافت في حديثها أنه سيكون هناك شبورة مائية يومي الثلاثاء والأربعاء على أغلب الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

بداية الشتاء 

تابعت "ننصح المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات الجوية، كما أنه يتعين عليهم أثناء الأمطار البعد عن المباني المتهالكة، الابتعاد عن أعمدة الإنارة، مع ضرورة الاستعداد لقدوم فصل الشتاء".

منار غانم الأرصاد حالة الطقس طقس الثلاثاء الدكتورة منار غانم

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