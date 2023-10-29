الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف الفرق بين الشبورة المائية والضباب وتوجه نصائح للمواطنين

الشبورة
الشبورة

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التحذير من الشبورة المائية منذ نهاية الأسبوع الماضي وتم التأكيد أنها ستصل إلى حد الضباب.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن وصول الشبورة المائية لحد الضباب يعني أن الرؤية الأفقية تنخفض لألف متر وأحيانًا تنعدم، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الرؤية الأفقية تكون 2000 متر.

وتابعت، أنه لابد الحذر من الأيام التي يكون بها شبورة مائية كثيفة أو التي تصل لحد الضباب، مؤكدة أن موعد الشبورة الماضية يختلف من فصل لفصل، ولكن في العادة الشبورة المائية الكثيفة عادة تكون من الساعة الثالثة فجرًا وحتى سطوح أشعة الشمس وتبدأ تنخفض بشكل تدريجي.

نصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة

وأشارت إلى أنها في فصل الشتاء من الممكن أن تظل الشبورة حتى العاشرة صباحًا وتزداد الشبورة في فصل الشتاء، مؤكدة أنه في حال الشبورة المائية يجب القيادة بحذر وبسرعة منخفضة.

الأرصاد الشبورة المائية الضباب نصائح للمواطنين الرؤية الأفقية

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