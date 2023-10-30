الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأمطار خلال الفترة المقبلة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل تعرض مصر للأمطار الرعدية خلال الأيام المقبلة كاشفة لـ “الدستور” جميع التفاصيل حسب ما تم إعلانها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية، أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

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وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بالعمل على متابعة الطقس أولاً بأول ومتابعة النشرة الجوية والانضباط فى الملابس الخريفية حتى دخول فصل الشتاء وأنتهاء الخريف.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 32

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 32

بنها: الصغرى 23 والعظمى  31

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18  والعظمى 31

كاترين الصغرى 13 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  32

السويس: الصغرى 22 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 32

بني سويف الصغرى 21 والعظمى 32

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 33

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33

سوهاج الصغرى  20 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 36

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