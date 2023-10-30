كم باقي على عيد الفطر 2024 وموعد بداية شهر رمضان 1445؟

مع اقتراب نهاية العام الجاري، بدأ اهتمام المسلمون بالبحث عن عيد الفطر وموعد بداية شهر رمضان، فهما من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون، ويختلف موعدها سنويًا، ومع تحديد موعد بداية شهر رمضان وموعد عيد الفطر تعرض الدستور التفاصيل في التقرير التالي.

موعد بداية شهر رمضان 1445

تكون بداية شهر رمضان وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان والتي تتولاها دار الإفتاء المصرية وتقوم برصد مولد هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان من كل عام، فإذا ثبت مولد الهلال يكون شهر شعبان 29 يوم فقط ويكون اليوم التالي هو رمضان، أما إذا تعذر رؤية هلال شهر رمضان يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان واليوم الذي يلي موعد بداية شهر رمضان.

وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 هو يوم الإثنين 11 مارس 2024، وسيكون آخر أيامه هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024. وبذلك سيكون شهر رمضان 2024 30 يومًا.

ما هو أول أيام عيد الفطر 2024؟

يتم تحديد أول أيام عيد الفطر بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال والذي يتم يوم 29 رمضان 2024 فإذا ثبت رؤية هلال شهر شوال يكون اليوم التالي أول أيام عيد الفطر 2024، أما إذا تعثرت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.

ووفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر 2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وسيكون آخر أيامه هو يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وبذلك سيكون عيد الفطر 2024 3 أيام.

كما كشفت الحسابات الفلكية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024 الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بتوقيت مدينة القاهرة.