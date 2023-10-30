الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

إليك أماكن الأمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد تفاصيل الحالة الجوية غدًا الثلاثاء وأبرز التغيرات الجوية وأماكن الأمطار المتوقعة على البلاد كافة.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، تأثر البلاد غدًا الثلاثاء بامتداد انخفاض الجو العليا مع الكتل الهوائية الراسبة على سطح الأرض، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية من البلاد.

وأكدت غانم سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومحافظات شمال الوجه البحري وتمتد أيضًا بنسب خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سيناء، مرورًا بالسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وحلايب وشلاتين.

من متوسطة إلى رعدية.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" أماكن سقوط الأمطار غدًا

أجواء غائمة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف طقس الأيام المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، لـ"الدستور"، قد تمتد الأمطار أيضًا إلى مناطق من القاهرة الكُبرى ومحافظات شمال الصعيد، مؤكدة على أمطار متفاوتة ورعدية تشهدها شمال البلاد وشمال الصعيد وسيناء، على فترات متقطعة من اليوم.

أشارت غانم إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذه الأيام سنويا، وبالتالي تكون الأجواء غدًا الثلاثاء، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جزيرة الصعيد، خلال فترة النهار، مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

ولفتت غانم إلى استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر، في معظم محافظات شمال البلاد.

وحذَّرت غانم قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة. 

الأرصاد الدكتورة منار غانم المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الامطار الحالة الجوية درجات الحرارة

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