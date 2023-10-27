من متوسطة إلى رعدية.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" أماكن سقوط الأمطار غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والتغيرات الجوية التي تشهدها البلاد غدًا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المُقبلة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، زيادة فرص الأمطار على المناطق الموجودة في جنوب البلاد نتيجة تأثر المناطق في الجمهورية بامتداد منخفض السودان الموسمي مع كتل هوائية رطبة من على البحر الأحمر.

وقالت غانم لـ"الدستور"، إنَّ هناك أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب شلاتين، مرسى علم، أغلب سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّه نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في المناطق المذكورة أعلاه، وسقوط الأمطار المتوسطة، والتي تكون رعدية أحيانًا، فضلًا عن تكرار سقوطها على فترات من اليوم، ممكن أن يؤدي لتشكل بعض السيول فيها.

امتداد الأمطار على مناطق مختلفة

وأشارت إلى أنَّ الأمطار ستمتد من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من جنوب الصعيد، وبلاد الأقصر وأسوان وأبو سمبل، مجرى الملاحي بعض المناطق من خليج السويس.

كما تمتد الأمطار على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز الـ20%، يُصاحبها نشاط رياح وأمطار مثيرة للرمال والأتربة.

ولفتت غانم، إلى استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر، في معظم محافظات شمال البلاد.

استمرار ارتفاع الحرارة عن المعدلات الطبيعية

بالاضافة أيضًا إلى استمرار ارتفاع الحرارة لتكن أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيثُ تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، فضلًا عن أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارة على محافظات جنوب سيناء والصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

وحذَّرت غانم قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.

واختتمت غانم تصريحاتها باستمرار فرص الأمطار على مدار الأسبوع المُقبل باختلاف كمياتها وأماكن سقوطها من يوم لآخر، متوقعة استمرارها إلى يوم الإثنين المقبل.