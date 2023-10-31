أمطار شديدة متفاوتة.. "الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" موعد استقرار الأحوال الجوية

أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، استمرار الأجواء الخريفية وفرص سقوط الأمطار نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وقالت "غانم" في تصريحات، لـ"الدستور"، إنَّ غدًا الأربعاء، يشهد فرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، متفاوتة الشدة، باختلاف كمياتها من محافظة لأخرى.

كما تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وبعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

أشارت غانم إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذه الأيام سنويا، وبالتالي تكون الأجواء غدًا الأربعاء، مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد سيناء، معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جزيرة الصعيد، خلال فترة النهار، مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عودة استقرار الأحوال الجوية بدءًا من الخميس والجمعة المقبلين، امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تلاشي فرص سقوط الأمطار واستقرار درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت غانم إلى استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر، في معظم محافظات شمال البلاد.

وحذَّرت غانم قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.