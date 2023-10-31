الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خرائط الظواهر الجوية والأمطارالمتوقعة حتى السبت

الأمطار
الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى السبت المقبل 4 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية


وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية  والامطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، كما يلى: 
 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية متوقع اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد.

txt

عاجل.. الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة وعلى المواطنين اتباع النشرات الجوية


- الخميس 2 نوفمبر:
قالت هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
بالاضافة لوجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

- الجمعة 3 نوفمبر والسبت 4 نوفمبر:


شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية امطار خرائط الظواهر الجوية

مواد متعلقة

مدير الكوميسا: القاهرة تستضيف ورشة تعمل على تفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة لجميع الشركاء الأفارقة للعمل سويًا

مصر للطيران الناقل الرسمى للدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز

وزير الطيران المدنى يبحث وسفير سيراليون بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

مطالب بمساندة أسطول النقل السياحي والحد من الأعباء المعرقلة له

الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية

وزير الطيران المدنى يلتقى وزير النقل اليمنى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف