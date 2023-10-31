خرائط الظواهر الجوية والأمطارالمتوقعة حتى السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى السبت المقبل 4 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية والامطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، كما يلى:



وقالت هيئة الأرصاد الجوية متوقع اليوم فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد.



- الخميس 2 نوفمبر:

قالت هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بالاضافة لوجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.



- الجمعة 3 نوفمبر والسبت 4 نوفمبر:



شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.