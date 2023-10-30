الأرصاد: أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

و قالت هيئة الأرصاد الجوية تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر



وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنهــــا 31 23

دمنهور 31 23

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 30 22

دمياط 28 23

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 29 21

رأس سدر 32 23

نخل 31 15

كاترين 25 13

الطور 30 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 26 20

السلوم 26 18

سيوة 31 18

رأس غارب 32 22

الغردقة 31 23

سفاجا 31 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 32 25

حلايب 28 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

الوادي الجديد 34 23

أبوسمبل 35 24