الأرصاد: أجواء حارة وشبورة كثيفة وسقوط أمطار ببعض المناطق (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث إننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس تسيطر عليها ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن حالة الطقس تسيطر عليها ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل إلى حد الضباب، والتي يقل معها مستوى الرؤية الأفقية، لذلك يجب اتباع قواعد المرور.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن الأجواء ستظل حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 31 درجة مئوية.