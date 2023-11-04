السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف حالة طقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تواجد شبورة مائية كثيفة غدا الأحد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون ذروتها من الساعة 4 إلى 8 صباحا لذا تنبه الأرصاد على السائقين ومرتادي تلك الطرق في هذا التوقيت بتوخي الحذر أثناء القيادة حيث تنخفض الرؤية الأفقية على الطريق لأقل من ١٠٠٠ متر وفى بعض الأماكن يمكن أن تنعدم الرؤية تماما.

الأرصاد: أجواء حارة في النهار ولطيفة ليلا

وتوقعت الأرصاد أن طقس الأحد يسوده أجواء حارة في النهار على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بينما يكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة وخفيفة ورعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة: العظمى: 31 والصغرى 22 الإسكندرية العظمى: 31 والصغرى 21 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 31 والصغرى 21 مرسى مطروح العظمى: 31 والصغرى 21 السلوم العظمى: 34 والصغرى 20 بنها العظمى: 31 والصغرى 22 دمنهور العظمى: 30 والصغرى 21 سيوة العظمى: 30 والصغرى 17 وادي النطرون العظمى: 32 والصغرى 21 رأس غارب العظمى: 22 والصغرى 22 الغردقة العظمى: 34 والصغرى 24 كفر الشيخ العظمى: 30 والصغرى 22 الزقازيق العظمى: 31 والصغرى 23 المنصورة العظمى: 30 والصغرى 22 الفيوم العظمى: 32 والصغرى 21 بني سويف العظمى: 32 والصغرى 20 المنيا العظمى: 32 والصغرى 19 أسيوط العظمى: 34 والصغرى 19 سوهاج العظمى: 35 والصغرى 21 قنا العظمى: 26 الصغرى 23 دمياط العظمى: 27 والصغرى 22 بورسعيد العظمى: 28 والصور 22 الإسماعيلية العظمى: 31 والصغرى 21 السويس العظمى: 30 والصغرى 22 العريش العظمى: 29 والصغرى 21 الأقصر العظمى:  35 والصغرى 24 أسوان العظمى: 36 والصغرى 24.

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