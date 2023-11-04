بالتزامن مع كلمة بلينكن.. "القاهرة الإخبارية" الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل فى غزة

كشف بشير جبر مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إنه بالتزامن مع كلمة بلينكن كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددًا من المنازل في غزة فوق رءوس ساكنيها.

وأضاف أن القصف أدى إلى وقوع عدد من الشهداء الذين وصلوا لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، موضحًا أن الجميع هنا يُحمّل المجتمع الدولي المسئولية بشكل كامل عن العنف وقتل المدنيين.