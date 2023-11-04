السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالتزامن مع كلمة بلينكن.. "القاهرة الإخبارية" الاحتلال يستهدف عددًا من المنازل فى غزة

بلينكن
بلينكن

كشف بشير جبر مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إنه بالتزامن مع كلمة بلينكن كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددًا من المنازل في غزة فوق رءوس ساكنيها.

وأضاف أن القصف أدى إلى وقوع عدد من الشهداء الذين وصلوا لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، موضحًا أن الجميع هنا يُحمّل المجتمع الدولي المسئولية بشكل كامل عن العنف وقتل المدنيين.

“القاهرة الإخبارية غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية: أحداث القتل المؤسفة فى غزة لا يمكن تبريرها

سامح شكرى: نعمل مع الولايات المتحدة لاحتواء أزمة إنسانية طاحنة فى غزة

وزير خارجية الأردن: ما يجرى فى غزة ضد جميع الأديان والقيم الإنسانية

وزير خارجية الأردن: حصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف

وزير خارجية الأردن: أكدنا ضرورة تقديم الدعم الإنسانى ورفض تهجير الفلسطينيين (فيديو)

أحمد فؤاد سليم لـ"الشاهد": كنا مستعدين لحرب أكتوبر بأيدينا ودون سلاح

أحمد فؤاد سليم لـ"الشاهد": خطة الخداع الاستراتيجى بموعد حرب أكتوبر نجحت بسبب السرية

أحمد فؤاد سليم لـ"الشاهد": حرب الاستنزاف أشد من حرب أكتوبر 73

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية