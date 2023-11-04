السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وأمطار رعدية

شبورة
شبورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي لانخفاض في الرؤية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية، للقناة الأولى المصرية، إلى أنه متوقع غدا وبعد غد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، مع انخفاض الرؤية الافقية عن ألف متر، وتبدأ الشبورة في ساعات الليل المتأخر حتى سطوع الشمس.

ونوهت عن سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة، وأمطار رعدية في بعض الأماكن في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وأردفت بأن الأمطار على فترات متقطعة، غير مؤثرة على النشاطات الجوية.

أجواء مائلة للبرودة ليلًا

وأوضحت أن اليوم يسوده استقرار الأحوال الجوية، مع درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين لـ3 درجات، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعرنا بارتفاع  نسب الرطوبة التي تتراوح بين 80% و85% على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتصل لـ90% على السواحل، وذلك في فترات الليل، أما فترات النهار فتتراوح نسب الرطوبة بين 35% و45%.

وأكدت أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، ولا توجد سحب تحجب أشعة الشمس، مما يجعل الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدلة على المدن الساحلية حارة على مدن الصعيد، وأجواء الليل مائلة للبرودة.

الشبورة الشبورة المائية الطرق الزراعية الشمس امطار وأمطار رعدية

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