السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من شهر نوفمبر سنشهد فيه ارتفاعا في درجات الحرارة، ومع النصف الثاني من الشهر سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم السبت، أنه منذ الأسبوع الماضي نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تسجل درجات حرارة تتجاوز الـ30 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة لفترة طويلة يكون غير طبيعي، وتسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

نتأثر فى طبقات الجو العليا بامتداد مرتفع جوى

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نتأثر في طبقات الجو العليا بامتداد مرتفع جوي، وهو الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ويؤدي لحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، وبالتالي هناك شعور بارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: بداية من يوم الخميس المقبل نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر نشهد أجواء مائلة للبرودة على معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة استمرار ارتفاع درجات الحرارة الاربعاء المقبل

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