السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم.. وموعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبؤاتها حول حالة الطقس اليوم السبت الرابع من شهر نوفمبر الجاري، حيث أعلنت أن ساعات النهار يسودها طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد الشمالية، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون الأجواء لطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وتكون معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 طقس اليوم السبت المتوقع وأماكن سقوط الأمطار

وأضافت أنه من المتوقع في طقس اليوم السبت  حدوث أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وتمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الشبورة المائية 

ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة، لذا ينبه على سائقي المركبات توخي الحذر أثناء السير في الصباح الباكر من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

حالة الملاحة البحرية

تكون الأمواج في  البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فقد تكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة وارتفاعها يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 

القاهرة: العظمى 32 والصغرى 22.

 الإسكندرية: العظمى 34 والصغرى 21.

 بنها: العظمى 32 والصغرى 22.

 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 31 والصغرى 21.

 العلمين: العظمى 34  و الصغرى 21.

 السلوم: العظمى 34 والصغرى 20.

 دمنهور: العظمى 30 والصغرى 21.

 وادي النطرون: العظمى 32 والصغرى 21.

 كفر الشيخ: العظمى 30 والصغرى 22.

 المنصورة: العظمى 30 والصغرى 22.

 الزقازيق: العظمى 32 والصغرى 23.

 طنطا: العظمى 30 والصغرى 22.

 دمياط: العظمى 27 والصغرى 22.

 بورسعيد العظمى: 28 والصغرى 22.

 الإسماعيلية: العظمى 31 والصغرى 21.

 رفح: العظمى 28 والصغرى 20.

 الأقصر: العظمى 34 والصغرى 24.

 أسوان: العظمى 35 والصغرى 24.

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