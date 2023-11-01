الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، موعد استقرار الأحوال الجوية وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت "غانم" استقرار تلاشي فرص سقوط الأمطار على كافة كافة مناطق الجمهورية، حيثُ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكُبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ"الدستور" أنَّ غدًا الخميس، يشهد عودة استقرار الأحوال الجوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ممّا يعمل على زيادة سطوع آشعة الشمس بشكل كبير.

حالة الطقس غدا الخميس

وأضافت أنَّه يسود، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جزيرة الصعيد، خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، مائل للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة تتمثل في تكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحسن في الأجواء الجوية مع تحذيرات لقائدي المركبات

ولفتت إلى أنَّ هناك تحسنا كاملا في الأجواء الجوية وهدوء تام في سرعات الرياح على معظم محافظات الجمهورية، ممّا يعمل على اعتدال حالة الملاحة البحرية والتأهل لكافة أعمال الصيد.

وحذَّرت غانم قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المزدحمة بالسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.