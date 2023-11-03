الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 30 21

وادى النطرون 32 21

كفرالشيخ 30 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 30 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 34 21

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 33 21

السلوم 34 20

سيوة 33 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 34 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24