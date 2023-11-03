شبورة كثيفة وحار نهارا.. "الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الجمعة 3 نوفمبر إلى الأربعاء 8 نوفمبر 2023، حيثُ تُسيطر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق التي تصل إلى حد الضباب، وأهابت بقائدي المركبات الحذر أثناء القيادة.

مائل إلى الحرارة نهارًا

وقالت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة طقس مائل إلى الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حار على جنوب سيناء والصعيد، لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

فيما أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، موعد استقرار الأحوال الجوية، حيثُ تعود الأجواء إلى طبيعتها بدءًا من يوم الخميس، امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تلاشي فرص سقوط الأمطار واستقرار درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

هدوء تام في سرعات الرياح

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّ هناك فرصة لزيادة لسطوع أشعة الشمس بشكل كبير، نتيجة حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يعمل على تحسن كامل في الأجواء الجوية وهدوء تام في سرعات الرياح على معظم محافظات الجمهورية، ممّا يعمل على اعتدال حالة الملاحة البحرية والتأهل لكافة أعمال الصيد.

شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية كثيفة تبدأ من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين، اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة.