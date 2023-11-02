الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبورة مائية كثيفة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الجمعة

شبورة
شبورة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، موعد استقرار الأحوال الجوية وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عودة استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس وغدًا الجمعة، امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تراجع فرص سقوط الأمطار واستقرار درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

زيادة سطوع أشعة الشمس

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّ هناك زيادة في سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، نتيجة حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّه يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جزيرة الصعيد، خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، مائل للبرودة خلال فترات الليل خاصة في المدن الجديدة والأماكن الصحراوية بشكل كبير.

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تحسن في الأحوال الجوية

ولفتت إلى أنَّ هناك تحسنا كاملا في الأجواء الجوية وهدوء تام في سرعات الرياح على معظم محافظات الجمهورية، ممّا يعمل على اعتدال حالة الملاحة البحرية والتأهل لكافة أعمال الصيد.

شبورة مائية وتحذيرات هامة

وأشارت "غانم" إلى استمرار تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر، في معظم محافظات شمال البلاد.

وحذَّرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات، خاصة في الأماكن المعرضة للأمطار، بتوخي الحذر والحيطة، وتجنب الطرق أو الأماكن المعرضة للسيول، فضلًا عن تجنب أعمدة الكهرباء وألواح الإعلانات بالشوارع وفي المباني المتهالكة.

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