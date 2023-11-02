الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ظواهر جوية متوقعة 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموجه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

توقعات درجة الحرارة 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 21

كفرالشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22 

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 29 19

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبورماد 30 25 

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 21

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24

هيئة الأرصاد الجوية طقس جنوب الصعيد درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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