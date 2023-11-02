الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر قائدى المركبات والمسافرين على الطرق اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال اليوم على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم، في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر DMC، أن هناك تأثرا في طبقات الجو العليا لامتداد مرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة إلى أنه يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يزيد من الشعور بارتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرة إلي أن قيم درجات الحرارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 2ـ 3 درجة، وذلك على أغلب محافظات الجمهورية.

وقدمت منار غانم نصائح للمسافرين بأنه يجب على قائدي المركبات والمسافرين على الطرق الحذر من الشبورة المائية، معلقة: "يجب أن تكون القيادة بهدوء تام، ويجب تشغيل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات".

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