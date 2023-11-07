"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19،

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19،

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19،

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19،

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 22،

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية



القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 30

6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 31

بنها الصغرى 20 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 31

كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 19 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 30

طنطا الصغرى 19 والعظمى 30

دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28

الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

السويس الصغرى 20 والعظمى 31

العريش الصغرى 19 والعظمى 27

رفح الصغرى 18 والعظمى 26

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

نخل الصغرى 17 العظمى 29

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

الطور الصغرى 23 والعظمى 29

طابا الصغرى 22 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28

العلمين الصغرى 19 والعظمى 28

مطروح الصغرى 19 والعظمى 27

السلوم الصغرى 18 والعظمى 27

سيوة الصغرى 17 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34

مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 31

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 32

حلايب الصغرى 25 والعظمى 29

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 31

رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32

المنيا الصغرى 17 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33

سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34

قنا الصغرى 22 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

أسوان الصغرى 23 والعظمى 37

الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 35