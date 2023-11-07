الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق وفرص أمطار خفيفة

 

txt

الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء


وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء: 

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، 

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، 

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، 

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، 

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، 

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية  


 القاهرة الصغرى 19 والعظمى 30
 العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 30
 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 31
 بنها الصغرى 20 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 29
 وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 31
كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29
 المنصورة الصغرى 19  والعظمى 30
 الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30
 شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 30
 طنطا الصغرى 19 والعظمى 30
 دمياط الصغرى 21 والعظمى 27
 بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28
 الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31
 السويس الصغرى 20 والعظمى 31
 العريش الصغرى 19 والعظمى 27
 رفح الصغرى 18 والعظمى 26
 رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32
 نخل الصغرى 17 العظمى 29
سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 26
 الطور الصغرى 23 والعظمى 29
 طابا الصغرى 22 والعظمى 30
 شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35
الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28
 العلمين الصغرى 19 والعظمى 28
مطروح الصغرى 19 والعظمى 27
 السلوم الصغرى 18 والعظمى 27
 سيوة الصغرى 17 والعظمى 29
 الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34
 مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 31
 شلاتين الصغرى 24 والعظمى 32
 حلايب الصغرى 25 والعظمى 29
 أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 31
رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 29
 الفيوم الصغرى 19 والعظمى 32
 بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32
المنيا الصغرى 17 والعظمى 32
 أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33
 سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34
 قنا الصغرى 22 والعظمى 35
 الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37 
 أسوان الصغرى 23 والعظمى 37
 الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36
 أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد الحرارة

مواد متعلقة

"مصر للطيران" تلتقى ممثلى عدد من المطارات ووكلاء السياحة العالمية

وزير الطيران المدنى ونظيره السيراليونى يؤكدان التعاون المشترك بين الجانبين

وزير الطيران ونظيره المغربى يبحثان التعاون المشترك فى مجال الطيران

وزير السياحة: يكشف خطط الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة فى الخارج

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق وفرص أمطار خفيفة

تفاصيل مشاركة القطاع السياحي في الدورة 43 لبورصة لندن السياحية

الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

كيف أثرت الحرب في غزة على السياحة في سيناء؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-11-2023 والقنوات الناقلة

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

روسيا: التلويح بقصف غزة بقنبلة ذرية يثير تساؤلات بشأن امتلاك إسرائيل سلاحًا نوويًا

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر