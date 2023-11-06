الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

الامطار
الامطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل سقوط الأمطار اليوم في بعض المحافظات. 

وأوضحت الهيئة أنه ستتساقط أمطار خفيفة، اليوم، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا في مناطق مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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وسيكون الطقس حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يسود طقس لطيف في بداية الليل، ومائل للبرودة في نهايته على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد. ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها غدًا على جميع المناطق خلال هذا الأسبوع.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل القاهرة 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية، فيما ترتفع في محافظات جنوب البلاد لتصل إلى 37 درجة مئوية نهارًا. كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتشكل الشبورة المائية الكثيفة لتصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 21  والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28 

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