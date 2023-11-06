الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق وفرص أمطار خفيفة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، على معظم محافظات الجمهورية".

لكن درجة الحرارة اليوم متوقع أن تكون 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض، حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فترتفع نسب الرطوبة في الجو.

بينما نشهد خلال فترة النهار أجواء خريفية حارة على معظم المناطق الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخولنا فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة.