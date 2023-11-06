الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق وفرص أمطار خفيفة

شبورة
شبورة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 درجة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

txt

الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

 وقالت هيئة الأرصاد الجوية نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، على معظم محافظات الجمهورية".

 لكن درجة الحرارة اليوم متوقع أن تكون 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض، حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فترتفع نسب الرطوبة في الجو.

بينما نشهد خلال فترة النهار أجواء خريفية حارة على معظم المناطق الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخولنا فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية الحرارة درجات الحرارة

مواد متعلقة

تفاصيل مشاركة القطاع السياحي في الدورة 43 لبورصة لندن السياحية

الأرصاد: غدا شبورة مائية كثيفة وفرص أمطار رعدية أحيانًا

كيف أثرت الحرب في غزة على السياحة في سيناء؟

غادة شلبى: نستعد لبدء حملات ترويجية مشتركة مع شركات الطيران الصينية

وزير الطيران يؤكد ضرورة مواصلة جهود تطوير قطاع النقل الجوى بإفريقيا

التنمية المستدامة وتحسين بمجال النقل الجوى على رأس أولويات الأجندة الأفريقية

انطلاق اجتماع اللجنة التنفيذية ل95 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمشاركة مصر للطيران

هيثم نصار: الدولة تسعى لوضع مدينة العريش على خريطة السياحة العالمية

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

الزمالك يحدد موعد الإعلان عن خليفة أوسوريو.. ويفسر قرار عرض أحمد فتوح للبيع

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس