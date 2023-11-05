الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 31 درجة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

الأرصاد: ما زلنا في النصف الأول من فصل الخريف

وقالت غانم، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن ارتفاع قيم درجات الحرارة والاستقرار في الأحوال الجوية ما زال مستمرًا، موضحة أن الأجواء الشتوية والانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة ستكون مع فصل الشتاء، الذي يبدأ رسميًا 21 ديسمبر، لكننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الخريف.

وأضافت: "نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة إلى 3 درجات، على معظم محافظات الجمهورية".

وأشارت إلى أن درجة الحرارة اليوم متوقع أن تكون 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم من سطح الأرض، حيث يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فترتفع نسب الرطوبة في الجو.

وتابعت أن الأجواء خلال فترة النهار أجواء خريفية حارة على معظم المناطق الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع دخولنا فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة.

الأرصاد الطقس حالة الطقس طقس اليوم منار غانم درجات الحرارة هيئة الارصاد

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