إرشادات مرورية للقيادة في الطقس السيئ وسقوط الأمطار

تزامنًا مع سقوط الأمطار بطريقة رعدية وبدء الموسم الشتوي، نقدم عددًا من النصائح الصادرة من الإدارة العامة للمرور لقائدي السيارات لمنع وقوع الحوادث والكوارث.

- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

كما تهيب الإدارة بقائدي المركبات عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.