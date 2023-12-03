الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة في محافظات مصر  بشكل يومي، والتي اختلفت لستين دقيقة تقريبًا بعد تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

في هذا التقرير ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإحد 3 ديسمبر 2023 في عدد من  محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:03 ص.
موعد أذان الظهر:11:45 ص.
موعد أذان العصر: 2:36 م.
موعد أذان المغرب: 4:55 م.
موعد أذان العشاء:6:17 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:09 ص.
موعد أذان الظهر:11:50 ص.
موعد أذان العصر: 2:39 م.
موعد أذان المغرب: 4:57 م.
موعد أذان العشاء: 6:21 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:00 ص.
موعد أذان الظهر: 11:40 ص.
موعد أذان العصر: 2:29 م.
موعد أذان المغرب: 4:48 م.
موعد أذان العشاء: 6:11 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 5:07 ص.
موعد أذان الظهر: 11:48 ص.
موعد أذان العصر: 2:37 م.
موعد أذان المغرب: 4:56 م.
موعد أذان العشاء: 6:19 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 5:03 ص.
موعد أذان الظهر: 11:46 ص.
موعد أذان العصر: 2:39 م.
موعد أذان المغرب: 4:58 م.
موعد أذان العشاء: 6:20 م.

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:02 ص.
موعد أذان الظهر: 11:44 ص.
موعد أذان العصر: 2:34 م.
موعد أذان المغرب: 4:52 م.
موعد أذان العشاء: 6:15 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:57 ص.
موعد أذان الظهر: 11:43 ص.
موعد أذان العصر: 2:41 م.
موعد أذان المغرب: 5:00 م.
موعد أذان العشاء: 6:20 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:49 ص.
موعد أذان الظهر: 11:38 ص.
موعد أذان العصر: 2:40 م.
موعد أذان المغرب: 5:00 م.
موعد أذان العشاء: 6:18 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:54 ص.
موعد أذان الظهر: 11:34 ص.
موعد أذان العصر: 2:23 م.
موعد أذان المغرب: 4:42 م.
موعد أذان العشاء: 6:05 م.

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