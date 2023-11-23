الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مواعيد  الصلاة في محافظات مصر من الموضوعات الخدمية التي يقدمها موقع "الدستور" بشكل يومي، لما لها من أهمية قصوى، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين من حفظها حفظ الدين.

ونوضح في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في محافظات مصر، والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف خطوط الطول والعرض. 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 
 

موعد أذان الفجر: 4:56 ص.
موعد أذان الظهر: 11:41 ص.
موعد أذان العصر: 2:36 م.
موعد أذان المغرب: 4:56 م.
موعد أذان العشاء: 6:17 م.

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:02 ص.
موعد أذان الظهر: 11:47 ص.
موعد أذان العصر: 2:39 م.
موعد أذان المغرب: 4:59 م.
موعد أذان العشاء: 6:21 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:53 ص.
موعد أذان الظهر: 11:37 ص.
موعد أذان العصر: 2:30 م.
موعد أذان المغرب: 4:49 م.
موعد أذان العشاء: 6:12 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:56 ص.
موعد أذان الظهر: 11:41 ص.
موعد أذان العصر: 2:34 م.
موعد أذان المغرب: 4:53 م.
موعد أذان العشاء: 6:16 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:56 ص.
موعد أذان الظهر: 11:43 ص.
موعد أذان العصر: 2:39 م.
موعد أذان المغرب: 4:59 م.
موعد أذان العشاء: 6:20 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.
موعد أذان الظهر: 11:40 ص.
موعد أذان العصر: 2:34. م.
موعد أذان المغرب: 4:54 م.
موعد أذان العشاء: 6:16 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:50 ص.
موعد أذان الظهر: 11:40 ص.
موعد أذان العصر: 2:40 م.
موعد أذان المغرب: 5:01 م.
موعد أذان العشاء: 6:19 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:43 ص.
موعد أذان الظهر: 11:35 ص.
موعد أذان العصر: 2:39 م.
موعد أذان المغرب: 5:00 م.
موعد أذان العشاء: 6:17 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:47 ص.
موعد أذان الظهر: 11:31 ص.
موعد أذان العصر: 2:24 م.
موعد أذان المغرب: 4:44 م.
موعد أذان العشاء: 6:06 م.

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