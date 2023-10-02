قناة الناس| أبو اليزيد سلامة يوضح الفرق بين الغيبة والنميمة (فيديو)

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الغيبة كما عرفها رسول الله صلّ الله عليه وسلم هي “ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه”، مشيرًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم قال: “إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته”.

وأضاف الشيخ أبواليزيد سلامة، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها في إحدى المرات تشير للنبي صل الله عليه وسلم إشارة تعني أن السيدة صفية زوجة النبي صلّ الله عليه وسلم الأخرى قصيرة وتكلمت بكلمة تعني هذا المعنى، فقال لها النبي صلّ الله عليه وسلم قولته الشهيرة “لقد قلتِ كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته”، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة إذا رُميت في البحر لتعكر البحر فكلمة واحدة فقط تغير صفاء البحر ونقاءه، وتغير صفة البحر وتعكر ماؤه، فما بال من يتحدث ليل نهار عن الناس، مؤكدًا أن هذا هو الغيبة التي قال عنها الرسول بأن الإنسان يذكر أخاه بما يكره.

وأوضح أن النميمة هي أن ينقل الإنسان الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فيوقع بين الناس العداوات والبغضاء ويشعل الصراعات بين الناس، مشيرًا إلى أن كثير من الخلافات التي تحدث بين الناس بسبب نقل الكلام، مؤكدًا أنهم إذا وضعوا ألسنتهم في أفواههم لكفونا الكثير من المشكلات التي توجد في حياتنا بشكل عام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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