الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| داعية إسلامي يوضح أهمية الأخلاق في المجتمع (فيديو)

الشيخ محمد إبراهيم
الشيخ محمد إبراهيم الباعث

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنّ الأخلاق لا تمثل طرفًا في حياة الناس، وإنما تمثل ركيزة وتمثل أحد المحددات، فنحن نحتاج إلى أن نقرأ القرآن الكريم وأن نقف عند كل آية من هذه الآيات التي تدعم هذا الجانب الذي أغفله كثير من الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (وإنك لعلى خلق عظيم).

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وأكد الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، اليوم الجمعة، خلال حلقة من برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنَّه لا يستقيم أمر الأمة إلا إذا اقتدت بالأخلاق المحمدية، والأخلاق لا تمثل ترفا في حياة الناس بل ركيزة وأحد المحددات التي يحتاجها المجتمع، قائلًا: “علينا أن نقرأ القرآن ونقف عند كل آية من آياته، وما أوتي المرء أفضل ولا أشرف من حسن الخلق”.

وأوضح الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أن جانب الأخلاق أغفله كثير من الناس رغم أهميته، مستشهدًا بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: “البر حسن الخلق”، ونصوص القرآن: “إنك لعلى خلق عظيم”.

وتابع الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أن دور النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، لم ينحصر أو يقتصر في البلاغ عن الله عز وجل، أو الجانب التشريعي فقط، إنما مع كثرة تعدد ما أنيط به من وظائف وأدوار النبوة فهو قدوة وأسوة للعالمين ينبغي التمسك بها واقتفاء آثارها لنسمو في حياتنا.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات القرآن الكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنك لعلى خلق عظيم

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