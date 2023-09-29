قناة الناس| يسري عزام يوضح إرهاصات مولد النبي (فيديو)

قال الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ الله عز وجل، نوّر الدنيا والأكوان بقدوم رسول الله، والنبي العدنان قبله كانت الدنيا في ظلام، إلى أن نورها خالقها بخير الأنام، سيدنا محمد.

وأضاف الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّنا في هذه الأيام نتنسم عبير سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم، اذلي طلعت بمولده والد الزهراء شمس الهدى وطوالع السراء وبنوره اكتست العوالم بهجة وسرى نسيم الأنس في الأرجاء، فنوّر الله الدنيا برسول الله صلّ الله عليه وسلم، ونوّر الله الأكوان بالنبي العدنان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام.

وتلى الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أبيات من الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، في حب ومدح رسول الله ويوم مولده: وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ.. وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثَناءُ

وأوضح الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أنَّ أبيات الشعر التي تصف فرحة الكون وكأنه يهلل فرحًا بقدوم وميلاد سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى الارهاصات التي سبقت مولد النبي، وأنَّ الارهاصات تطلق على الأمور التي تسبق حدوث المعجزة والنبوة التي يأتي بها النبي لقومه متحديًا بها إياهم، والإرهاصات مثل: حادث الفيل الذي سبق مولد سيدنا محمد

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