الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يرتفع البحث عن مواعيد الصلاة بشكل يومي في محافظات مصر بعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي واختلاف مواعيد الصلاة.
 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر 

وفي التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر بعد تطبيق النظام الشتوي.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:48 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد اذان العصر: 2:40 م
موعد أذان المغرب: 5:01 م
موعد اذان العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 11:44 ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:04 م
موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:45 ص
موعد أذان الظهر: 11:35ص
موعد أذان العصر: 2:33 م
موعد أذان المغرب: 4:54 م
موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 4:52 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:02 م
موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد أذان الفجر: 4:49 ص
موعد أذان الظهر: 11:41 ص
موعد أذان العصر: 2:42 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:23 م
 

اقرأ ايضا

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

قناة الناس| هاني تمام يوضح المقاصد التي جاء بها الإسلام ليحافظ عليها (فيديو)

قناة الناس| أبو اليزيد سلامة يوضح الفرق بين الغيبة والنميمة (فيديو)

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:47 ص
موعد أذان الظهر: 11:38 ص
موعد أذان العصر: 2:38 م
موعد أذان المغرب: 4:59 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 11:37ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:04 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:36 ص
موعد أذان الظهر: 11:32 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:04 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:39 ص
موعد أذان الظهر: 11:29 ص
موعد أذان العصر: 2:28 م
موعد أذان المغرب: 4:49 م
موعد أذان العشاء: 6:09 م
 

txt

قناة الناس| نبوى الأزهرى يوضح مكانة مصر فى قلوب المصريين (فيديو)

txt

قناة الناس.. أستاذ بالأزهر: سيدنا النبى حب وطنه بروحه وقلبه وعقله (فيديو)

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الاحد موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد آذان الظهر

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفى الشفاء فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأردن ينفذ عملية ثانية لإنزال المساعدات جوا للمستشفى الميدانى بغزة (فيديو)

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى: مصير بيروت سيكون مثل غزة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس