مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

يرتفع البحث عن مواعيد الصلاة بشكل يومي في محافظات مصر بعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي واختلاف مواعيد الصلاة.



مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في محافظات مصر

وفي التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في عدد من محافظات مصر بعد تطبيق النظام الشتوي.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:48 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد اذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد اذان العشاء: 6:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:45 ص

موعد أذان الظهر: 11:35ص

موعد أذان العصر: 2:33 م

موعد أذان المغرب: 4:54 م

موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:02 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:49 ص

موعد أذان الظهر: 11:41 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:03 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م



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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:47 ص

موعد أذان الظهر: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:37ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:36 ص

موعد أذان الظهر: 11:32 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:04 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 11:29 ص

موعد أذان العصر: 2:28 م

موعد أذان المغرب: 4:49 م

موعد أذان العشاء: 6:09 م

