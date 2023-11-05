مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر
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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر
في هذا التقرير تجدون مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق.
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:05 م
موعد أذان العشاء: 6:24 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:49 ص
موعد أذان الظهر: 11:44 ص
موعد أذان العصر: 2:47 م
موعد أذان المغرب: 5:09 م
موعد أذان العشاء: 6:29 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 11:34 ص
موعد أذان العصر: 2:37 م
موعد أذان المغرب: 4:59 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة
موعد أذان الفجر: 4:47 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:45 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م
موعد أذان العشاء: 6:27 م
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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم
موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 11:40 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد أذان العشاء: 6:26 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق
موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 11:38 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:23 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:39 ص
موعد أذان الظهر: 11:37 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد اأذان العشاء: 6:25 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:33 ص
موعد أذان الظهر: 11:32 ص
موعد أذان العصر: 2:44 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر: 4:34 ص
موعد أذان الظهر: 11:28 ص
موعد أذان العصر: 2:31 م
موعد أذان المغرب: 4:53 م
موعد اذان العشاء: 6:13 م