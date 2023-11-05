الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مواعيد الصلاة في محافظات مصر من الخدمات التي يقدمها موقع “الدستور”، لقرائه بشكل يومي، الذين يبحثون عنها باستمرار خاصة مع تطبيق التوقيت الشتوي واختلاف المواعيد لـ ٦٠ دقيقة.


ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر


في هذا التقرير تجدون مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق.

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 11:39 ص
موعد أذان العصر: 2:43 م
موعد أذان المغرب: 5:05 م
موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:49 ص
موعد أذان الظهر: 11:44 ص
موعد أذان العصر: 2:47 م
موعد أذان المغرب: 5:09 م
موعد أذان العشاء: 6:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:40 ص
موعد أذان الظهر: 11:34 ص
موعد أذان العصر: 2:37 م
موعد أذان المغرب: 4:59 م
موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:47 ص
موعد أذان الظهر: 11:42 ص
موعد أذان العصر: 2:45 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م
موعد أذان العشاء: 6:27 م

 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:44 ص
موعد أذان الظهر: 11:40 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد أذان العشاء: 6:26 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:43 ص
موعد أذان الظهر: 11:38 ص
موعد أذان العصر: 2:41 م
موعد أذان المغرب: 5:03 م
موعد أذان العشاء: 6:23 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:39 ص
موعد أذان الظهر: 11:37 ص
موعد أذان العصر: 2:46 م
موعد أذان المغرب: 5:08 م
موعد اأذان العشاء: 6:25 م


مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:33 ص
موعد أذان الظهر: 11:32 ص
موعد أذان العصر: 2:44 م
موعد أذان المغرب: 5:07 م
موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:34 ص
موعد أذان الظهر: 11:28 ص
موعد أذان العصر: 2:31 م
موعد أذان المغرب: 4:53 م
موعد اذان العشاء: 6:13 م

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من فتاوى دار الافتاء المصرية.. حكم ترك صلاة الجمعة

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بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة في القاهرة وبعض المحافظات

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