مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر



في هذا التقرير تجدون مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة لعدة دقائق.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:49 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:47 م

موعد أذان المغرب: 5:09 م

موعد أذان العشاء: 6:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:40 ص

موعد أذان الظهر: 11:34 ص

موعد أذان العصر: 2:37 م

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:47 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:45 م

موعد أذان المغرب: 5:07 م

موعد أذان العشاء: 6:27 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 11:40 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد أذان العشاء: 6:26 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:43 ص

موعد أذان الظهر: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:03 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 11:37 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:08 م

موعد اأذان العشاء: 6:25 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:33 ص

موعد أذان الظهر: 11:32 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:07 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 4:34 ص

موعد أذان الظهر: 11:28 ص

موعد أذان العصر: 2:31 م

موعد أذان المغرب: 4:53 م

موعد اذان العشاء: 6:13 م