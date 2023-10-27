الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

من فتاوى دار الافتاء المصرية.. حكم ترك صلاة الجمعة

صلاة الجمعة 
صلاة الجمعة 

من الأسئلة الشائعة بكثرة هي البحث عن حكم ترك صلاة الجمعة لمن تفوته الصلاة لأي سببًا كان خاصة مع العديد من الأحاديث الدالة على فضلها وأهميتها.

حكم ترك صلاة الجمعة

نوضح في التقرير التالي حكم ترك صلاة الجمعة من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

 في الفتوى الموضحة من دار الإفتاء المصرية توضح أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.

واشارت الفتوى "افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾".
 

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات.. بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أسعار الفضة اليوم الجمعة في مستهل التعاملات الصباحية


 واستدلت الفتوى ما جاء في السنة النبوية عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، كذلك ما روي عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

من تخلف عن صلاة الجمعة 
 

وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف شدد على من تخلف عن أدائها ممن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ».
 

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موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات.. بعد تطبيق التوقيت الشتوي


 

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