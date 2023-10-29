مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

بعد تطبيق التوقيت الشتوي منذ أيام وتغير مواعيد الصلاة وفقا للنظام الجديد للساعة زاد البحث عن المواعيد الجديدة للصلاة في مختلف المحافظات.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في عدد من المحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد اذان العصر: 2:47 م

موعد أذان المغرب: 5:11 م

موعد أذان العشاء: 6:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:44 ص

موعد أذان الظهر: 11:44 ص

موعد أذان العصر: 2:51 م

موعد أذان المغرب: 5:15 م

موعد أذان العشاء: 6:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:35 ص

موعد أذان الظهر: 11:35 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:42 ص

موعد أذان الظهر: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:49م

موعد أذان المغرب: 5:13 م

موعد أذان العشاء: 6:32 م

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:39 ص

موعد أذان الظهر: 11:39 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:10 م

موعد أذان العشاء: 6:29 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35 ص

موعد أذان الظهر: 11:37 ص

موعد اذان العصر: 2:49 م

موعد أذان المغرب: 5:13 م

موعد أذان العشاء: 6:29 م

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موعد أذان الفجر: 4:31 ص

موعد أذان الظهر: 11:33 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:10 م

موعد أذان العشاء: 6:26 م

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موعد أذان الفجر: 4:30 ص

موعد أذان الظهر: 11:32 ص

موعد أذان العصر: 2:47 م

موعد أذان المغرب: 5:11 م

موعد أذان العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

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موعد أذان الظهر: 11:29 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 5:59 م

موعد أذان العشاء: 6:18 م