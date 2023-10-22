مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

ينشر موقع "الدستور" بشكل يومي مواعيد الصلاة، والتي يكثر البحث عنها على محركات البحث المختلفة، حيث نقدم لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد في محافظات مصر



مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة



موعد أذان الفجر: 5:34 ص.

موعد أذان الظهر: 12:40 م.

موعد أذان العصر: 3:52 م.

موعد أذان المغرب: 6:17 م.

موعد أذان العشاء: 7:35 م.

مواعيد الصلاة في غزة

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.

موعد أذان الظهر: 12:27 م.

موعد أذان العصر: 3:39 م.

موعد أذان المغرب: 6:07 م.

موعد أذان العشاء: 7:27 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:40 ص.

موعد أذان الظهر: 12:45 م.

موعد أذان العصر: 3:56 م.

موعد أذان المغرب: 6:21 م.

موعد أذان العشاء: 7:41 م.

مواعيد الصلاة اليوم في بورسعيد

موعد أذان الفجر: 5:30 ص.

موعد أذان الظهر: 12:35 م.

موعد أذان العصر: 3:47 م.

موعد أذان المغرب: 6:12 م.

موعد أذان العشاء: 7:31 م .



مواعيد الصلاة اليوم في البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:37 ص.

موعد أذان الظهر: 12:43 م.

موعد أذان العصر: 3:54 م.

موعد أذان المغرب: 6:19 م.

موعد أذان العشاء: 7:38 م.

مواعيد الصلاة اليوم في ملوي

موعد أذان الفجر: 5:36 ص.

موعد أذان الظهر: 12:41 م.

موعد أذان العصر: 3:56 م.

موعد أذان المغرب: 6:21 م.

موعد أذان العشاء: 7:37 م.

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:32 ص.

موعد أذان الظهر: 12:38 م.

موعد أذان العصر: 3:53 م.

موعد أذان المغرب: 6:19 م.

موعد أذان العشاء: 7:34 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:28 ص.

موعد أذان الظهر: 12:34 م.

موعد أذان العصر: 3:50 م.

موعد أذان المغرب: 6:16 م.

موعد أذان العشاء: 7:31 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 5:24 ص.

موعد أذان الظهر: 12:29 م.

موعد أذان العصر: 3:41 م

موعد اذان المغرب: 6:06 م.

موعد أذان العشاء: 7:25 م.

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